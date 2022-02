W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 4 marca, Kościół w Polsce po raz szósty będzie przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Jest to duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, która służy kształtowaniu naszych sumień i wrażliwości oraz stanowi pomoc w towarzyszeniu osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi tego konsekwencjami.

Prymas Wojciech Polak, koordynujący na terenie Kościoła w Polsce kwestię oczyszczenia i przeciwdziałania przemocy seksualnej ze strony duchownych wobec małoletnich i osób bezbronnych, apeluje o "włączenie się w modlitwę w naszych wspólnotach parafialnych, m.in. poprzez nabożeństwo drogi krzyżowej", jak również poprzez "podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych". Wzywa też do "zrozumienia, przyjęcia osób zranionych i ich bolesnej historii".

"Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła. Skrzywdzeni, niezależnie od tego kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im naszego duchowego towarzyszenia"- apeluje abp Polak, który jest koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat Prymasa ma zostać odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższą niedzielę niedzielę 27 lutego br.

Zostały również przygotowane specjalne materiały liturgiczne i rozważania na tegoroczny Dzień Modlitwy i Pokuty, które do duszpasterzy i wiernych dotrą w postaci specjalnych insertów do wszystkich tygodników katolickich.

A oto Komunikat Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

w związku z dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich

+ Wojciech Polak, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży