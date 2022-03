Jałmużnik Papieski kard. Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim powiedział, że codziennie spod rzymskiej bazyliki św. Zofii wyjeżdża w stronę Ukrainy kilka samochodów ciężarowych z najbardziej potrzebnymi artykułami dla cierpiącej ludności. Papieska pomoc dociera również poprzez kanały dyplomatyczne za pośrednictwem nuncjuszy apostolskich.

Taka pomoc została przekazana wczoraj do Rumunii, która również przyjmuje uchodźców. Chodzi szczególnie o wschodnią część kraju, która jest bardzo biedna. Dlatego właśnie nuncjusz napisał do Papieża zwracając się o pomoc finansową i została ona natychmiast wysłana kanałem dyplomatycznym.

Wczoraj zadzwoniłem do kliniki Gemelli. To jest szpital i uniwersytet katolicki. W najbliższych godzinach otrzymamy bardzo wiele leków, potrzebnych podczas wojny, czyli tych bezpośrednio ratujących życie. I myślę, że już jutro wyślemy na Ukrainę to wszystko, co otrzymaliśmy.