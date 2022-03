Franciszkanie pomagają uchodźcom w trzech miejscach na Ukrainie  

Kustosz i przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na Ukrainie o. franciszkanin Stanisław Kawa powiedział, że franciszkanie pozostaną z ludźmi na Ukrainie.

"Bracia żyją i pracują w pięciu klasztorach, we Lwowie, w Boryspolu k. Kijowa, w Bołszowcach, Kremenczuku i w Maćkowcach. Mają tam parafie i sanktuaria, gdzie prowadzą działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, rekolekcyjną, formacyjną i charytatywną" - powiedział PAP o. Szewek.

Poinformował, że w "Kustodii Świętego Krzyża na Ukrainie pracuje 17 braci, a 5 braci przygotowuje się do kapłaństwa w Polsce i we Włoszech. 10 braci pochodzi z Polski, a 12 urodziło się i wychowało na Ukrainie".

"Franciszkanie w zachodniej Ukrainie w trzech klasztorach przyjmują pod swój dach uchodźców, z których wielu jest w drodze do Polski. Na wschodzie z kolei, w jednym z klasztorów, zajmują się biednymi i bezdomnymi, a w drugim - z parafianami przygotowują posiłki dla obrońców kraju" - powiedział zakonnik.

O wsparcie ich działań i przyjmowanie braci i sióstr z Ukrainy pod franciszkański dach zaapelował w liście do współbraci ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb. Prosił, aby robić to we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi.

W odpowiedzi na apel Franciszkańska Fundacja Brat Słońce na stronie www.bratslonce.pl uruchomiła zbiórkę "Pomoc Ukrainie". Darowizny są przeznaczane przede wszystkim na produkty żywnościowe, opatrunkowe i medyczne oraz na zakup agregatu prądotwórczego 3-fazowego o mocy 14 kW i jednego pieca centralnego ogrzewania. Ofiary można składać na nr konta: 80 1600 1013 1849 4935 4000 0008; z tytuł przelewu: "Darowizna - Pomoc Ukrainie"

Poza tym Fundacja Brat Słońce do 4 marca w godz. 8.00-19.00 prowadzi zbiórkę rzeczową przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. Zbierane są: powerbanki, kołdry, koce termiczne, bielizna męska, bielizna termoaktywna, skarpetki, latarki czołowe i zwykłe mocne latarki, baterie, świeczki, krótkofalówki, taktyczne okulary, leki przeciwbólowe, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, na gorączkę i przeziębienie, artykuły opatrunkowe i dezynfekcyjne, apteczki, turnikiety cat, tkaniny w kolorze zielonym, noktowizory, kamizelki kuloodporne, hełmy i konserwy.

"Krakowska prowincja franciszkanów kupiła ponad 2 tys. koców i 400 poduszek dla dzieci uchodźców z Ukrainy. 28 lutego bracia przekazali je przemyskiemu Caritasowi" - powiedział o. Szewek.

Poinformował, że przy klasztorze franciszkanów w Krakowie schronienie znalazło 14 uchodźców z Łucka w Ukrainie.

"Są to dwie rodziny pochodzenia romskiego, a dokładnie dwie matki oraz 12 dzieci (od wieku niemowlęcego do nastoletniego). 3 marca wieczorem ma dołączyć do nich kolejnych siedem osób (dwie dorosłe i pięcioro dzieci)" - powiedział zakonnik.

Dodał, że "krakowski Caritas i ludzie z duszpasterstw działających przy bazylice św. Franciszka dzielą się z nimi niezbędnymi rzeczami takimi, jak: produkty spożywcze, pieluchy jednorazowe, ręczniki papierowe, kosmetyki, środki higieniczne, leki dla małych dzieci, odzież i wanienka dla najmłodszego dziecka".

Ponadto franciszkanie w Lwówku Śląskim prowadzą w kaplicy św. Antoniego zbiórkę: środków czystości i higieny osobistej; zastaw stołowych (talerze, sztućce); nowej pościeli, koców, poduszek; żywności długoterminowej; żywności dla małych dzieci; leków przeciwbólowych i materiałów opatrunkowych, które codziennie przekazują fundacji działającej przy sąsiedniej parafii, gdzie przygotowano około 100 miejsc dla uchodźców.

Na ten cel można również składać ofiary finansowe w zakrystii, bądź dokonywać wpłat na konto 68 1020 2124 0000 8202 0166 5470, parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski - "POMOC UKRAINIE".

Franciszkanie prosili także swoich parafian, aby w zakrystii pozostawiali informacje, ilu osobom mogą użyczyć gościny. Bracia ze swej strony zaoferowali się przyjąć do klasztoru kilka rodzin duchownych grekokatolickich.

O. Szewek powiedział, że w Horyńcu-Zdroju franciszkanie zorganizowali zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy takich, jak koce, śpiwory itp., które codziennie są przewożone do Lubyczy Królewskiej, Korczowej i Budomierza, gdzie z granicy na bieżąco są odbierani mieszkańcy Ukrainy.

Zapowiedział, że "co najmniej w dwie następne niedziele będzie można złożyć ofiarę do puszek na wsparcie uchodźców z Ukrainy".

Wspólnota podjęła także modlitwę o pokój na Ukrainie. Z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca, czyli z 4 na 5 marca odbędzie się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu wraz ze wspólnotą parafialną. Ponadto codziennie pół godziny przed każdą mszą św. jest modlitwa różańcowa. W niedziele o godz. 20.00-21.00 zaplanowane jest czuwanie w kościele ze wspólnotą parafialną i klasztorną" - powiedział o. Szewek.

Zdecydowano również, że "środy w czasie Wielkiego Postu będą dodatkowym dniem pokuty i postu na rzecz pokoju na świecie i Ukrainie".