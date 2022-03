Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że tegoroczny Wielki Post jest inny niż dotychczasowe, ponieważ jest przeżywany w cieniu ataku Rosji na Ukrainę. „Dotąd często nie docenialiśmy przygotowań do Wielkanocy, może nawet marnowaliśmy dany nam na nawrócenie czas i zaniedbywaliśmy nasze życie duchowe” – zauważył abp Gądecki. W związku z tym zachęcił do tego, by więcej modlić się, pościć i pokutować oraz bardziej angażować się w uczynki miłosierdzia.

„Módlmy się w rodzinach, domach i kościołach; weźmy udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, wspierajmy się wzajemnie. Niech nasze domy będą pełne pokoju i modlitwy” – zaapelował Przewodniczący Episkopatu. „Nie żałujmy czasu i sił, aby uprosić Boga o przemianę serc dla agresorów i ratunek dla świata, abyśmy wszyscy dostąpili radości Zmartwychwstania” – dodał.