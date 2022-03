Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (6 marca 2022) Polska Misja Katolicka we Francji uruchamia ogólnokrajową inicjatywę pomocy dla Ukrainy. "Zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne oraz wszystkich, którzy chcą włączyć się w to dzieło, do udziału w tej akcji" - napisał ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w komunikacie skierowanym do rodaków.

Polska misja aktywnie włącza się w pomoc na rzecz Ukrainy. Rektor PMK podkreślił, że „dla setek tysięcy tych, których ta wojna zmusiła do opuszczenia swoich rodzinnych stron, to właśnie nasza Ojczyzna, Polska stała się schronieniem i drugim domem”. Zaznaczył, że Polonia francuska pragnie wspierać Ukraińców pomimo odległości dzielącej Polskę i Ukrainę od Francji. „My Polacy żyjący we Francji, choć nie możemy pomóc tam, na miejscu, to jednak chcemy również uczestniczyć w tym narodowym zrywie solidarności z Ukrainą” – napisał ks. Bogusław Brzyś.

Już od 6 marca można się włączyć w inicjatywę PMK poprzez specjalnie w tym celu przygotowaną platformę: https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy.

„Zebrane środki zostaną przekazane wiarygodnym instytucjom zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Wspierając ten cel, nie traćmy wiary w to, że wszechmocny Bóg może wyprowadzić dobro nawet z największego zła, które rodzi się w sercu człowieka i – jak widzimy – ciągle na nowo próbuje wpływać na losy świata” – zakończył swoje przesłanie do rodaków rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Publikujemy pełną treść komunikatu za stroną internetową PMK we Francji oraz portalem polskifr.fr, którego Misja jest wydawcą:



POMOC DLA UKRAINY

Drodzy Rodacy,

W czwartek 24 lutego wojska Federacji Rosyjskiej dokonały agresji na Ukrainę. Od tej daty, dzień po dniu, na naszych oczach za naszą wschodnią granicą rozgrywa się straszliwy dramat narodu ukraińskiego. Kiedy zło i brutalna przemoc wydają się, póki co triumfować, ogromne rzesze ludzi dobrej woli na całym świecie mobilizują się, by przyjść z pomocą tym, którzy zostali dotknięci skutkami tej napaści. Dla setek tysięcy tych, których ta wojna zmusiła do opuszczenia swoich rodzinnych stron, to właśnie nasza Ojczyzna, Polska stała się schronieniem i drugim domem. My Polacy żyjący we Francji, choć nie możemy pomóc tam, na miejscu, to jednak chcemy również uczestniczyć w tym narodowym zrywie solidarności z Ukrainą.

Dlatego od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (6 marca 2022) Polska Misja Katolicka we Francji uruchamia ogólnokrajową inicjatywę pomocy dla Ukrainy. Zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne oraz wszystkich, którzy chcą włączyć się w to dzieło, do udziału w tej akcji. Ofiary będzie można składać za pomocą zrealizowanej specjalnie w tym celu platformy internetowej POMOC DLA UKRAINY, dostępnej pod adresem: https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy

Zebrane środki zostaną przekazane wiarygodnym instytucjom zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Wspierając ten cel, nie traćmy wiary w to, że wszechmocny Bóg może wyprowadzić dobro nawet z największego zła, które rodzi się w sercu człowieka i – jak widzimy - ciągle na nowo próbuje wpływać na losy świata.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam z modlitwą.

Ks. Bogusław Brzyś, rektor