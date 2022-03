Papież o adopcji na odległość: niesie światu czułość Boga  

Prawdziwą rewolucję w świecie przeprowadza ten, kto dzień po dniu bez rozgłosu zabiega o to, by nie gardzono najmniejszymi i ubogimi, by ich nie odrzucano, lecz pomagano się podnieść i żyć na miarę godności dziecka Bożego – powiedział Papież do włoskiego stowarzyszenia, które promuje adopcję na odległość. Nosi ono imię Agaty Smeraldy, pierwszej dziewczynki, która w 1445 r. została przyjęta do słynnego florenckiego przytułku dla opuszczonych dzieci (Spedale degli Innocenti).