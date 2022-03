Hierarchowie wezwali też wszystkich chrześcijan, także patriarchę Cyryla i wiernych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, do solidarności "w codziennych duchowych i praktycznych wysiłkach na rzecz zawieszenia broni, pomocy humanitarnej oraz uciszenia i złożenia broni". Zwrócili się też do rządzących: "wzywamy wszystkich, by otworzyli serca i wielkodusznie odpowiedzieli na liczne apele o pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy uciekają z ojczyzny. Wzywamy rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii do otwartego i hojnego przyjęcia tych, którzy szukają schronienia w obliczu działań wojennych".

