Rosjanie strzelali do cywilów? Dramatyczne nagranie

Szef władz ukraińskich władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj podał na Facebooku, że trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, gdy żołnierze rosyjscy otworzyli ogień do cywili, którzy usiłowali ich zatrzymać. Dodał, ze doszło do tego w miejscowości Nowopsków. W internecie pojawił się film, który prawdopodobnie pokazuje sytuację, o której napisał Hajdaj.