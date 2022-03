Rosyjscy jeńcy: Tylko Putin potrzebuje tej wojny  

"Nikt nie chce walczyć w wojsku. Nie chcieliśmy wyjeżdżać nawet na ćwiczenia. Czujemy nienawiść do dowództwa, które nas tu przysłało. Rozumiemy, że zostaliśmy tu rzuceni, jak kocięta"

Podczas konferencji prasowej w sobotę w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.