Ślub na podkijowskim froncie  

Lesya i Valeriy są parą od dwudziestu lat i mają 18-letnią córkę, ale wciąż nie zdążyli się pobrać. W czasie wojny służą razem w 112 Batalionie Kijowskiej Brygady Oddziałów Specjalnych. I właśnie dzisiaj, w obliczu wojny, postanowili zawrzeć małżeństwo.

Sakrament małżeństwa zawarli w obecności prawosławnego kapłana, na polowym ołtarzu znalazły się ikony i krzyż, Nie było ślubnej sukni i garnituru - młodym musiały wystarczyć wojskowe mundury. Był jednak welon na głowie panny młodej, toast a nawet muzyka na żywo w wykonaniu kolegów z brygady. W ceremonii uczestniczył mer Kijowa, Witalij Kliczko.

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9