Rusza bezpłatny wirtualny kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli  

W piątek o godz. 19 w mediach społecznościowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozpocznie się bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli. Dla nauczycieli opracowano już słownik podstawowych zwrotów w tym języku.

"Zainteresowanie jest ogromne, podstaw języka ukraińskiego chcą się uczyć nauczyciele z całej Polski i niezmiernie nas to cieszy. Nauczyciele nie są do tej nauki przymuszani, z własnej woli i potrzeby serca chcą się przygotować do pracy z uczniami z Ukrainy, co bardzo nas cieszy" - powiedziała PAP koordynator szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Ostródzie Ewa Siedlińska.

Kurs ukraińskiego dla nauczycieli będzie bezpłatny i udostępniony m.in. na kanale YouTube Ośrodka, dlatego może z niego skorzystać wiele osób. Początek w piątek o godz. 19. Osoba, która poprowadzi kurs przygotowała też podstawowy słownik dla nauczycieli, w którym są informacje o ukraińskim alfabecie, fonetyce, zawarto w nim szereg podstawowych pytań, jakie nauczyciele kierują na co dzień do swoich uczniów.

"Mamy nadzieję, że ten kurs z jednej strony ułatwi pracę nauczycielom, z drugiej dzięki ich podstawowej znajomości ukraińskiego dzieci z Ukrainy będą miały łatwiejszy start w polskiej szkole. Wszyscy musimy sobie teraz pomagać, aby przetrwać ten trudny czas" - powiedziała Siedlińska.

W jej ocenie podstawy ukraińskiego przydadzą się nauczycielom wszystkich szczebli edukacji - od przedszkola, po szkołę średnią. "Wiemy, że jesteśmy na początku drogi dotyczącej funkcjonowania z nami uchodźców z Ukrainy. Musimy zrobić wszystko, by odbyło się to jak najlepiej" - podkreśliła.

Za kilka dni ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozpocznie też on-line kurs nauki polskiego jako języka obcego. Będzie on skierowany także do nauczycieli.