Ekstremalna pogoda na egzoplanetach wypatrzona przez Teleskop Hubble'a  

Astronomowie prowadzący obserwacje przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a zbadali warunki na dwóch ultragorących Jowiszach. Panujące tam temperatury przekraczają 1600 stopni Celsjusza, co wystarczy do wyparowania większości metali. To najgorętsze atmosfery planetarne do tej pory wykryte, poinformowała NASA.