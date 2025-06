Pielgrzymi odprawili rytuał kamienowania szatana

1,6 mln muzułmańskich pielgrzymów odprawiło w piątek w okolicach Mekki rytuał kamienowania szatana, symbolizujący odrzucenie zła. Uroczystość jest ostatnim ważnym wydarzeniem dorocznej pielgrzymki hadżdż, przypada też w pierwszy dzień Id al-Adha, jednego z dwóch najważniejszych świąt islamu.

W nocy z czwartku na piątek wierni zbierali kamienie potrzebne do uroczystości. Przed świtem muzułmanie rzucali po siedem kamieni w każdy z trzech słupów symbolizujących szatana.

Rytuał odbywa się w dolinie Mina w okolicy Mekki. Według tradycji szatan trzy razy ukazał się tam prorokowi Ibrahimowi (Abrahamowi), by odwieść go od posłuszeństwa Bogu, który nakazał mu złożyć w ofierze syna, Ismaila. Ibrahim nie uległ pokusie i odpędzał szatana, rzucając w niego kamieniami. Bóg widząc oddanie Ibrahima, powstrzymał go przed zabiciem syna i nakazał zamiast niego ofiarować baranka.

Kamienowanie szatana symbolizuje więc odrzucenie zła i pokus oraz potwierdzenie wierności Bogu.

Ofiarę Ibrahima upamiętnia Id al-Adha, po polsku Święto Ofiarowania. W trakcie święta ojcowie rodzin składają ofiarę ze zwierzęcia. Poświęcane są owce, barany, krowy, kozy czy wielbłądy. Ich mięso jest tradycyjnie dzielone na trzy części: jedna jako jałmużna dla ubogich, druga dla przyjaciół i sąsiadów, trzecia dla domowników.

Id al-Adha obchodzone jest także przez modlitwy w meczetach i wystawne posiłki w gronie najbliższych. Konkretne zwyczaje różnią się w zależności od tradycji i regionu.

Hadżdż to jeden z pięciu podstawowych obowiązków muzułmanów obok wyznania wiary (szahady), modlitwy, jałmużny i postu. Każdy wierny powinien w miarę możliwości przynajmniej raz w życiu odbyć tę pielgrzymkę.

Władze Arabii Saudyjskiej, na terenie której leży Mekka, wprowadziły w tym roku szereg środków mających złagodzić dolegliwość upałów. Podczas ubiegłorocznego hadżdżu wysokie temperatury przyczyniły się do śmierci ponad 1300 osób.

Islam jest drugą pod względem liczby wiernych religią świata, wyznawaną przez blisko co czwartego mieszkańca Ziemi.