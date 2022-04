Polemikę wywołała idea Watykanu, by krzyż przy przedostatniej stacji niosły razem Ukrainka i Rosjanka. To ukraińska pielęgniarka Irina i robiąca specjalizację z pielęgniarstwa Rosjanka Albina. Przygotowały one razem rozważania i razem blisko siebie niosły krzyż.

Przy stacji - Jezus umiera na krzyżu odczytano tekst w zmienionej wersji: "W obliczu śmierci cisza jest bardziej wymowna od słów. Zatrzymajmy się zatem w modlitewnej ciszy i niech każdy w sercu modli się o pokój na świecie".

Po tych słowach zapadła cisza.

Wcześniej poinformowano, że część katolickich mediów na Ukrainie nie transmituje Drogi Krzyżowej z Koloseum, co wiąże się z polemiką na tle decyzji o wspólnym niesieniu krzyża przez Ukrainkę i Rosjankę.

Napisanie rozważań papież powierzył w tym roku rodzinom i to one będą niosą krzyż przy kolejnych stacjach. Pomysł ten nawiązuje do ogłoszonego przez niego Roku Rodziny "Amoris Laetitia" z okazji piątej rocznicy opublikowania jego adhortacji pod tym tytułem.

