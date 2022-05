Mocne słowa Ołeny Zełenskiej do Polaków na koncercie w Warszawie  

„Mama i wojna to coś, co się nie łączy ze sobą. W końcu mama jest przeciwieństwem wojny. Mama daje życie, wojna to życie zabiera. Mama i wojna to przeciwstawienie jak światło i ciemność” – napisała Ołena Zełenska, Pierwsza Dama Ukrainy, w liście z okazji ukraińskiego Dnia Matki, w ramach którego w Warszawie odbył się Festiwal „Matki Matkom - Matki Polski dla Matek Ukrainy”. Koncert zainaugurował dzieło pomocowe.

Dzień Matki w Ukrainie przypada w drugą niedzielę maja. Nad koncertem zorganizowanym z tej okazji w Warszawie patronat honorowy objęła Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP. „Jestem przekonana, że nawiązywane teraz serdeczne, bliskie relacje przyniosą wiele dobra obu naszym narodom i umocnią łączącą nas przyjaźń” – napisała w specjalnym liście Pierwsza Dama RP.

Koncert zorganizowany przez Polskie Radio oraz Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR zainaugurował konkretne dzieło pomocowe. Jest to „aukcja prowadzona przez Polskie Radio od 8 do 26 maja, skierowana na wsparcie Narodowego Szpitala Dziecięcego w Kijowie. Każdy może włączyć się w akcję z pomocą konta dostępnego na stronie Polskiego Radia i Fundacji” - podkreślił Bogdan Romaniuk, prezes Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR.

Za organizację koncertu i zbiórki na szpital dziecięcy w Kijowie podziękował ze sceny ambasador Ukrainy w Polsce Andriej Deszczyca, który odczytał także list Pierwszej Damy Ukrainy – Ołeny Zełenskiej. Żona ukraińskiego prezydenta przekazała w nim, że w czasie wojny w Ukrainie ok. 30 tys. Ukrainek zostało mamami. „Mama i wojna to coś, co się nie łączy ze sobą. W końcu mama jest przeciwieństwem wojny. Mama daje życie, wojna to życie zabiera. Mama i wojna to przeciwstawienie jak światło i ciemność” – napisała Ołena Zełenska. W liście odczytanym przez Deszczycę znalazły się konkretne historie kilku kobiet ukraińskich, które m.in. ratowały dzieci i walczyły z bronią w ręku.

W Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie gości, artystów i widzów przywitali prowadzący wydarzenie: Anna Popek i Marcin Kusy. Wystąpili artyści prezentujący różnorodne style muzyczne, m.in. Piotr Rubik, Michał Lorenc, Michał Jurkiewicz, Golec uOrkiestra, Grzegorz Kupczyk, Dariusz Malejonek, Barbara Gąsienica-Giewont, Ricky Lion, Izabela Szafrańska i Stanisław Plewniak (soliści), Magdalena Kołcz-Wrzesień (skrzypce), Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Sienna Gospel Choir z Warszawy. Charytatywnie wystąpili prowadzący, dyrygenci i soliści. Dyrektorem artystycznym jest Michał Jurkiewicz.

Tego wieczoru gościem specjalnym była rodzina Karakevic, uchodźcy z okolic Jaworowa – Wiktoria, Roman i ich dziewięcioro dzieci. Jedna z córek, Marysia – młoda artystka – zaśpiewała i zagrała dla widzów i słuchaczy. „Nie ma takich pięknych słów, aby podziękować za szczere serce, za wasze człowieczeństwo, współczucie, zrozumienie, miłosierdzie, troskę. Tak robią prawdziwi bracia, przyjaciele, sąsiedzi, chrześcijanie. To co Polacy od dwóch miesięcy robią dla Ukraińców, jest czymś nadzwyczajnym i heroicznym” – podkreśliła Wiktoria Karakevic, w krótkim przemówieniu. Zwróciła się też do Maryi Niepokalanej z modlitwą o rychłe zakończenie wojny w Ukrainie.

Prezes zarządu Polskiego Radia, Agnieszka Kamińska w swoim wystąpieniu powiedziała: „Składam wyrazy uznania matkom na Ukrainie, tym, które ratując swoje dzieci opuściły Ukrainę i przyjechały do Polski, ale także tym kobietom, które pozostały na Ukrainie z karabinem w ręku. Wszystkim im oddaję hołd. Ich odwaga i determinacja jest wsparciem dla tych, którzy walczą o niepodległość z rosyjskim agresorem”.

Zapis transmisji można znaleźć na kanale YouTube Polskiego Radia: