W poniedziałek były prezydent był pytany o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie i jego niedzielne wystąpienie przed Werchowną Radą. Jak ocenił, w kwestii Ukrainy prezydent Duda zajął "zdecydowanie dobre stanowisko", mimo "złych zaszłości w relacjach polsko-ukraińskich z ostatnich lat". Jak mówił, w ostatnich latach Polska "ćwiczyła Ukrainę ze względu na zaszłości historyczne".

Bronisław Komorowski uważa, że "to spowodowało, że oficjalne relacje Polski z Ukrainą były chłodne przez ostatnie parę lat i Polska się spóźniła z pomocą oferowaną Ukrainie, już w obliczu wojennego zagrożenia". "Teraz to nadrabia - i bardzo dobrze, ale trzeba też z tego wyciągnąć jakieś wnioski dla polskiego polityki" - dodał Komorowski.

"To, co pan prezydent Duda powiedział o woli polskich władz wspierania Ukrainy na drodze ku członkostwu w Unii Europejskiej, to jest zobowiązanie dla obu strony - nie tylko dla Ukrainy, aby wytrwała w tej woli znalezienia sobie miejsca w systemie świata zachodniego, ale również dla Polski. To tak łatwo się mówi, ale trzeba też zadbać o to, żeby polskie możliwości w tym zakresie skutecznego wspierania były większe niż dzisiaj. PiS zniszczyło w znacznej mierze silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i trzeba ją odbudować - to jest także wielkie zadanie dla prezydenta Dudy" - mówił Komorowski.

Pytany, czy wizyta Dudy w Kijowie ma wymiar "historyczny", Komorowski odparł, że "będzie to można ocenić po owocach politycznych". "Miejmy nadzieję, że tak" - dodał.

Prezydent Duda wystąpił w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy jako pierwszy zagraniczny przywódca od czasu wybuchu wojny. Jego przemówieniu przysłuchiwał się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

