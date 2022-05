List o takiej treści prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa skierował do prezesa PRE bp. Andrzeja Malickiego.

- Kościoły mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność - skomentował całą sytuację dla KAI bp Jerzy Samiec, zwierzchnik polskich luteran i b. prezes PRE.

W liście z 24 maja skierowanym do bp. Andrzeja Malickiego, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, abp Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski zwrócił uwagę, powołując się na doniesienia medialne, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP "ordynował (święcenia kapłańskie) pierwsze kobiety".

Uroczystość ta miała miejsce w sobotę 7 maja w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Ordynowanych zostało dziewięć dotychczasowych diakonek: Karina Chwastek, Małgorzata Gaś, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Halina Radacz, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk.

W reakcji na to wydarzenie abp Sawa poinformował w liście, że "Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje".

"W związku z powyższym P.A.K.P. wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą "prezbiterki"" - czytamy w liście abp. Sawy do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ponadto - dodał abp Sawa - "W przypadku nasilenia się problemu, członkostwo P.A.K.P. w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone".

Treść listu opublikował na swoim profilu na Twitterze serwis ekumenizm.pl.

Pytany przez KAI o komentarz do całej sprawy bp Andrzej Malicki poinformował, że musi się najpierw zapoznać z listem i skonsultować jego treść w gronie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Do sprawy odniósł się natomiast bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i w latach 2016–2021 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (to jego na tym stanowisku zastąpił bp Andrzej Malicki).

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny należący do @PREkumenia ustami swojego zwierzchnika ogłosił, że w związku z wprowadzeniem ordynacji kobiet w @luteranie wstrzymuje udział swoich reprezentantów w wydarzeniach, na których obecne będą prezbiterki pic.twitter.com/1VqG8Htajx — ekumenizm.pl (@ekumenizmpl) 24 maja 2022

W komentarzu dla KAI bp Samiec podkreślił, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma prawo do własnych poglądów i teologii, podobnie jak Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Bp Samiec przypomniał również, że wcześniej Kościoły ewangelicko-metodystyczny, ewangelicko-reformowany oraz zielonoświątkowy w Polsce ordynowały kobiety na duchownych i nie powodowało to zakłócenia relacji między Kościołami.

"Praktyka ordynacji kobiet na księży istnieje w wielu Kościołach na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Wraz z Kościołami prawosławnymi są one obecne w gremiach międzynarodowych takich, jak chociażby Światowa Rada Kościołów. Kościoły w tym względzie mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność" - dodał bp Jerzy Samiec.

Przypomnijmy, że ordynacja pastora nie jest tożsama ze święceniami kapłańskimi w rozumieniu katolickim czy prawosławnym. Różnica polega przede wszystkim na tym, że katolicy i prawosławni traktują kapłaństwo jako sakrament. Ordynacja natomiast jest kościelną ceremonią powierzenia urzędu duchownego, niemającego sakramentalnego charakteru.

Kościół katolicki, podobnie zresztą jak prawosławny, nie dopuszcza możliwości udzielania kobietom święceń kapłańskich, powołując się na poświadczony przez Pismo Święte przykład Chrystusa, który wybrał swoich Apostołów wyłącznie spośród mężczyzn. Tak było w Kościele tradycji zachodniej i tradycji wschodniej od samego początku chrześcijaństwa.

Katolickie nauczanie na ten temat zostało zawarte w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Inter insigniores” z 1976 roku i w liście apostolskim Jana Pawła II „Ordinatio sacerdotalis” z 1994 roku, w którym oświadczył on zdecydowanie, że „Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”.

Do stanowiska prawosławnego metropolity Sawy odniósł się na twitterze bp Jerzy Samiec:

"W odpowiedzi na stanowisko prawosławnego metropolity Sawy chciałbym podkreślić, że wspólnota prawosławna ma prawo do własnych poglądów i teologii, podobnie jak

@luteranie. Nadmienię tylko, że już wcześniej Kościoły metodystyczny i reformowany (również w @PREkumenia) ordynowały kobiety na duchownych i nie powodowało to zakłócenia relacji między Kościołami. Praktyka ordynacji kobiet na księży istnieje w wielu Kościołach na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Wraz z Kościołami prawosławnymi są one obecne w gremiach międzynarodowych takich, jak @Oikoumene. Kościoły mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność. Tego najwyraźniej zabrakło."

W odpowiedzi na stanowisko prawosławnego metropolity Sawy chciałbym podkreślić, że wspólnota prawosławna ma prawo do własnych poglądów i teologii, podobnie jak @luteranie — bp Jerzy Samiec (@BpJerzySamiec) 24 maja 2022



.