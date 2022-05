Papieski różaniec w intencji pokoju - 31 maja  

Papież Franciszek pragnie ofiarować znak nadziei światu, cierpiącemu z powodu konfliktu na Ukrainie i głęboko zranionemu przemocą na wielu teatrach wojny. We wtorek 31 maja o godz. 18.00 Papież odmówi Różaniec przed figurą Maryi Królowej Pokoju w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie – poinformowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Figura Maryi Królowej Pokoju znajduje się w lewej nawie bazyliki Santa Maria Maggiore. Powstała na zamówienie Benedykta XV i została wykonana przez rzeźbiarza Guido Galliego, ówczesnego wicedyrektora Muzeów Watykańskich. Była wotum zaniesionym Matce Bożej w intencji zakończenia I wojny światowej. Matka Boża jest przedstawiona z lewą ręką uniesioną na znak zakończenia wojny, a w prawej trzyma Dzieciątko Jezus, gotowe do podania gałązki oliwnej symbolizującej pokój. U jej podstawy wyrzeźbiono kwiaty, symbolizujące rozkwit życia i powrót pokoju. Tradycją jest, że wierni kładą u stóp Matki Bożej małe, odręczne karteczki z intencjami modlitewnymi. Papież złoży u stóp figury wieniec z kwiatów, a następnie skieruje modlitwę do Matki Bożej i pozostawi swoją szczególną intencję.

W papieskiej modlitwie wezmą udział chłopcy i dziewczęta, którzy w minionych tygodniach przyjęli Pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie, skauci, rodziny ze wspólnoty Ukraińców mieszkających w Rzymie, przedstawiciele młodzieży, członkowie Korpusu Żandarmerii Watykańskiej i Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej oraz trzech parafii rzymskich pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, a także członkowie Kurii Rzymskiej.

Do odmawiania dziesiątek różańca zaproszono rodzinę ukraińską, osoby spokrewnione z ofiarami wojny oraz grupę kapelanów wojskowych.

Ważnym znakiem jest udział w tej modlitwie sanktuariów z całego świata, w tym także sanktuariów znajdujących się w krajach wciąż dotkniętych wojną lub niepokojami i przemocą. Wierni w tych sanktuariach będą odmawiać różaniec w tym samym czasie, co Ojciec Święty. Sanktuaria te będą połączone poprzez streaming z transmisją na żywo z Rzymu. Będą to: sanktuarium Matki Bożej w Zarwanicy na Ukrainie; katedra Sajdat al-Najat (Matki Bożej Zbawienia) w Iraku; katedra Matki Bożej Pokoju w Syrii i katedra Maryi Królowej Arabii w Bahrajnie. Dołączą do nich sanktuaria międzynarodowe, w tym sanktuarium jasnogórskie.

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zachęca wiernych we wszystkich częściach świata do wspierania papieża Franciszka w jego modlitwie do Królowej Pokoju.

Modlitwa będzie transmitowana na żywo na oficjalnych kanałach Stolicy Apostolskiej, a także poprzez przez media katolickie.

