Abp Szewczuk: niegodziwością jest wspieranie i błogosławienie agresora  

Bóg błogosławi tylko te działania, które chronią człowieka. Stąd niegodziwością jest uprawianie polityki, czy to kościelnej czy międzynarodowej, która chroni i wspiera interesy agresora – powiedział abp Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Dziś zwrócił się z dramatycznym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby stanęli po stronie Ukrainy. Nie ma trzeciej opcji: albo chroni się człowieka i jego życie, albo mordercę, agresora i to, co przynosi, czyli śmierć.

Kontynuując rozważanie o katechizmowej kategorii grzechów cudzych, mówił o odpowiedzialności tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają rosyjską agresję, a nawet jej błogosławią.

„My, chrześcijanie, wierzymy w Boga i Zbawiciela, który jest źródłem życia, który troszczy się o człowieka (…) Dlatego moralnym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci człowieka. Gdy ktoś broni czegoś innego, także tego, kto zabija, niszczy, staje się współwinny morderstwa, zbrodni, zniszczenia, czyli grzechu, nasienia śmierci. My na Ukrainie przeżywamy teraz naprawdę tragiczne chwile - bronimy życia... Ukraińska armia broni życia i spokoju zwykłych, cywilnych ludzi. Dlatego absolutnie niedopuszczalne jest zachowanie ludzi, którzy usprawiedliwiają tych, którzy niosą śmierć, którzy błogosławią wojnę, zwłaszcza wojnę na Ukrainie, zachęcają do niej i ją promują. Pan Bóg przychodzi do nas teraz, jak zawsze, w osobie ostatnich, najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Jezus Chrystus mówi: Co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Dziś sumienie każdego uczciwego człowieka jest po stronie cierpiących na Ukrainie. Bóg błogosławi tylko te działania, które chronią człowieka. Stąd niegodziwością jest uprawianie polityki, czy to kościelnej czy międzynarodowej, która chroni i wspiera interesy agresora. Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by stanęli po stronie Ukrainy. Nie ma trzeciej opcji: albo chroni się człowieka i jego życie, albo mordercę, agresora i to, co przynosi, czyli śmierć. Dziś proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, do dokonania właściwego wyboru. Chrystus mówi: Wybierz życie!“