Kibice Szkocji i Ukrainy wspólnie zaśpiewają hymn Ukrainy  

1 czerwca w Glasgow kibice ze Szkocji i Ukrainy wspólnie zaśpiewają hymn Ukrainy przed środowym barażem do piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Będzie to znak solidarności i sprzeciwu wobec trwającej inwazji wojskowej Rosji.

W tym nietypowym przedsięwzięciu pomoże specjalna aplikacja językowa, która przygotuje fonetyczną wersję "Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola". Aplikację można pobrać na urządzenia mobilne. Pomysłodawcami inicjatywy są kibice szkoccy. Gospodarze meczu do współpracy zaprosili śpiewaka operowego Wasyla Sawenko oraz duet - Julię Kogut-Kaliniuk i Katerynę Traczuk.

Miejscowy chór „Głos miasta” wystąpi na Hampden Park, gdzie zgodnie z tradycją przed międzypaństwowymi meczami piłki nożnej wykonuje hymn narodowy Szkocji.

Pieśń "Flower of Scotland" także będzie dostępna w tej aplikacji. O wersję fonetyczną dla kibiców gości postarał się rodowity Ukrainiec. "Piłka nożna jednoczy ludzi, a mistrzostwa świata są czymś szczególnym. Wszyscy wiemy, że ten mecz ma jeszcze większe znaczenie, a oczy całego świata będą go bacznie obserwować. Chcemy, aby wszyscy kibice Szkocji i wszyscy kibice piłki nożnej okazali swoją solidarność śpiewając hymn i pokazali światu, że są zjednoczeni z Ukrainą właśnie przez język” – powiedział Colin Watkins, menedżer zarządzający aplikacją do nauki języków na terenie Wielkiej Brytanii.

Drużyny narodowe Szkocji i Ukrainy miały zagrać w Glasgow w marcu, ale inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego wymusiła przełożenie meczu na inny termin, aby dać więcej czasu na przygotowania.

To półfinał baraży tegorocznego mundialu. Zwycięzca spotkania zmierzy się z Walią 5 czerwca o miejsce w turnieju, którego gospodarzem będzie Katar.