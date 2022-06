"Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zwołanie społeczności, rodzin, sąsiadów i przyjaciół, aby uczcić mój Platynowy Jubileusz, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Wspólnocie Narodów. Wiem, że podczas tych uroczystych wydarzeń powstanie wiele szczęśliwych wspomnień" - napisała monarchini.

"Nadal jestem inspirowana okazywana mi życzliwością i mam nadzieję, że nadchodzące dni będą okazją do refleksji nad tym wszystkim, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat, a my z ufnością i entuzjazmem spojrzymy w przyszłość" - dodała.

W czwartek przed południem rozpoczną się czterodniowe główne obchody przypadającego w tym roku 70-lecia panowania Elżbiety II. 96-letnia królowa jest najdłużej panującym monarchą w historii brytyjskiego i wcześniej angielskiego tronu.

Oprócz przesłania od królowej w środę wieczorem opublikowany został jej jubileuszowy portret. Zdjęcie wykonane przez fotografa Ranalda Mackechnie przedstawia królową siedzącą w przedsionku Wiktorii, w jej prywatnych apartamentach na zamku w Windsorze.