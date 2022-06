Dzieci strasznie płakały, nie mieliśmy pewności, że przeżyjemy  

Minęło już prawie 100 dni od inwazji Rosji na Ukrainę. Około 3,8 mln osób z Ukrainy uciekło do Polski z powodu strachu przed bombami, nalotami i ostrzałem.

Miliony Ukraińców tęsknią za ojczyzną i codziennie modlą się w intencji pokoju. Po ataku bombowym w okolicach Jaworowa, jedenastoosobowa rodzina Karakevic pożegnała się ze swoim domem. Postanowili uciec. Po kilku dniach spędzonych na granicy, między dwoma światami, zamieszkali w Kolbuszowej. -Zadziałała Boża Opatrzność - mówi Family News Service Wiktoria Karakevic.

Zawieszeni między dwoma światami

13 marca rosyjskie rakiety uderzyły blisko ich domu. To było jak grzmot błyskawicy. Nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli - smugi dymu unoszące się w powietrzu. Dom się trząsł, a oni poczuli strach i niepokój o życie swoje i swoich dzieci. Wiktoria, jej mąż Roman obudzili swoje dzieci. W pośpiechu spakowali walizki i wyjechali. Nie mieli nawet dokąd. Można powiedzieć, że zdecydował przypadek, oni zaś są pewni, że to Bóg ich uratował.

-Chcieliśmy pozostać w Ukrainie, tam jest nasza ojczyzna i nasi bliscy. W nocy, gdy się obudziłam, wszędzie słychać było wybuchy. Cały nasz dom się trząsł. Nie mieliśmy gdzie się ukryć. Dzieci strasznie płakały i nie mieliśmy pewności, że w ogóle przeżyjemy. Po zakończeniu alarmu bombowego postanowiliśmy, że wyjedziemy - opowiada nam Wiktoria Karakevic, która przyjechała do Polski z okolic Jaworowa.

Jedenastoosobowa rodzina stała na granicy. Zupełnie nie wiedzieli co mają ze sobą zrobić.

-Mój mąż jest zawodowym piłkarzem; przyjeżdżał do Kolbuszowej na turnieje. Przypomniał sobie o znajomości z panem Grzegorzem Romaniukiem. Zadzwonił więc do niego. Przez 1,5 miesiąca mieszkaliśmy w jego hotelu. Potem z pomocą przyszła Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR - wyjaśnia Wiktoria.

Wiktoria Karakevic: „Pokładamy ufność w Bogu, bo póki co nie ma innego rozwiązania tego konfliktu"

W Ukrainie pozostali rodzice i rodzeństwo państwa Karakevic.

-Kiedy rodzina jest po dwóch różnych stronach granicy nie jest łatwo powstrzymać łzy i emocje. Trwa wojna i nie wiadomo, co przyniesie jutro. Pokładamy ufność w Bogu, bo póki co nie ma innego rozwiązania tego konfliktu - mówi Wiktoria.

-Ludziom w Ukrainie jest bardzo trudno, starają się żyć dalej, ale bardzo się boją. Codziennie modlimy się za nasz kraj i będziemy się cieszyć kiedy w końcu zapanuje pokój - mówi Family News Service Wiktoria Karakevic.

Podkreśla, że ludzie coraz gorzej radzą sobie ze stresem. -Chcą pracować, normalnie żyć, ale trudno im się na czymkolwiek skoncentrować. Niepewność jaką generuje wojna sprawia, że ludzie tracą grunt pod nogami - opowiada Karakevic.

Z dziećmi komunikacja dotyczy jedynie kilku drobnych wspomnień z czasów przedwojennych. -One bardzo to przeżywają - dodaje kobieta.

Najmłodszy syn państwa Karakevic, dwuletni Józek, miał największy problem z przystosowaniem się do nowego miejsca.

-Kiedy przyjechaliśmy do Polski, syn reagował strachem na dźwięk przejeżdżającej obok karetki czy radiowozu. Gdy leciał samolot bał się i mówił, że to na pewno ktoś zły, kto wyrządzi nam krzywdę - wspomina Wiktoria.

Modlitwa o pokój

Państwo Karakevic dziękują za polską gościnność i okazaną troskę.

-Nie ma takich pięknych słów, aby podziękować za wasze szczere serca, człowieczeństwo, miłosierdzie i zrozumienie. Tak postępują bracia, przyjaciele, sąsiedzi i chrześcijanie - podkreśla Karakevic w rozmowie z Family News Service.

Kobieta przyznaje, że teraz dla każdego człowieka, nie tylko Ukraińców, ważny jest pokój.

-Nauczyliśmy się teraz wszyscy, że żadne skarby, żadne materialne rzeczy nie są aż tak ważne. Najważniejsze jest zdrowie dzieci, ich obecność i bezpieczeństwo. Ważne jest także to, abyśmy wszyscy byli razem, spędzali ze sobą czas, wzajemnie się kochali i doceniali to, co mamy - podkreśla Wiktoria.

Wsparcie rodzin z Ukrainy

Przypomnijmy, że 8 maja w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert charytatywny pt. „Matki Matkom – Matki Polski dla Matek Ukrainy". Podczas koncertu zainaugurowano zbiórkę pieniędzy na Szpital Dziecięcy w Kijowie, która trwała do 26 maja – Dnia Matki w Polsce.

Gościem specjalnym tego wieczoru była właśnie rodzina Karakevic.

