Szef rządu otwierając piknik w Kancelarii Premiera podkreślił, że Dzień Dziecka to najbardziej pogodny dzień w roku. "Warto pamiętać, że kiedy my uczymy dzieci dobra, to sami stajemy się lepsi. Kiedy pokazujemy dzieciom piękny świat, to sami dostrzegamy jego wyjątkowość, dlatego dzisiejszy dzień jest taki szczególny" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, dzieci "mają szósty zmysł" i "czują, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze się dzieje w rodzinie".

Premier przywołał słowa Janusza Korczaka, o tym, że "dziecko zawsze chce być dobre". "A jak nie umie, to naucz go tego, jeśli nie może, to pomóż mu. Myślę, że to jest takie credo na całe życie, żebyśmy dzieciom pomagali jak najwięcej, byli z nimi każdą minutę, każdą sekundę. Poświęcajmy im tę uwagę. A ta uwaga to właściwie miłość" - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił się także do uczestniczących w pikniku dzieci z Ukrainy życząc im, by jak najszybciej wróciły do swoich domów.

Przypomniał, że podczas wydarzenia w ogrodach KPRM na dzieci czeka szereg atrakcji. "Drogie dzieci, Kancelaria Premiera należy dzisiaj do was" - dodał.

Podczas pikniku, który rozpoczął się o godz. 10, zaplanowano wiele atrakcji, m.in. pokaz psiej tresury, symulatory jazdy na wyścigowych i żużlowych motocyklach, warsztaty rękodzieła, malowanie buzi, strefa pyszności, mnóstwo gier i zabaw oraz występy muzyczne.

Ponadto podczas świętowania można nauczyć się podstaw pierwszej pomocy, zasad zdrowego trybu życia oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w środkach transportu. Wstęp na wydarzenie jest wolny.