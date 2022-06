O. M. Legan nowym kierownikiem Redakcji Audycji Katolickich TVP  

- Cieszę się, że mam wsparcie osób, które dotychczas tworzyły redakcję katolicką. Chcę wypowiedzieć słowa wdzięczności wobec wszystkich, którzy tę redakcję tworzą od lat i od lat troszczą się o ewangelizację przez media w Telewizji Polskiej – powiedział dla @JasnaGóraNews tuż po ogłoszeniu nominacji o. Legan. Wyraził nadzieję, że jego doświadczenie duszpasterskie, jako ewangelizatora i medialne przysłużą się Kościołowi w Polsce.

- Mam świadomość, że nowe zadanie jest trudne. Będzie wymagało nieustannej współpracy z ludźmi, więc stoję na razie wobec niego onieśmielony. Bardzo liczę na współpracę i łaskę Bożą - powiedział nowy kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP.

Zapytany o cele, zauważył, że są już one określone w zadaniach redakcji katolickiej. - Pierwszym celem jest ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, a celem drugim, który temu pierwszemu musi być podporządkowany jest informowanie o życiu Kościoła. To informowanie o życiu Kościoła to w pierwszym rzędzie pokazywanie wielkiego bogactwa wspólnoty Kościoła w Polsce, ale także informowanie o dokonaniach Stolicy Apostolskiej i przede wszystkim papieża. Będziemy starali się robić to w ogromnej współpracy z Episkopatem Polski i mediami watykańskimi, troszcząc się o to, żeby polscy widzowie, widzowie TVP, mieli dostęp do tych skarbów, które ofiaruje nam Kościół – powiedział paulin.

O. @MichalLegan, paulin z @JasnaGoraNews będzie kierownikiem Redakcji Katolickiej Telewizji Polskiej - poinformował bp Artur Miziński, sekretarz generalny #KEP po obradach #392ZPKEP. pic.twitter.com/mR4XsaU3op — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) 7 czerwca 2022

Nowy szef redakcji katolickiej ma już spore doświadczenie medialne. Jak sam podkreślił, ważnym doświadczeniem była dla niego współpraca z jednym z największych twórców mediów katolickich w Polsce ks. prof. Andrzejem Baczyńskim, którego czuje się uczniem. - Miałem szansę także współpracować ze wspaniałymi twórcami i teoretykami mediów z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. To są doświadczenia niebywale ważne, za które jestem wdzięczny. Miałem możliwość przypatrzeć się pracy zespołu EWTN w Birmingham, w Alabamie, największej katolickiej telewizji na świecie. Przez ostatnie 10 lat miałem też szansę tworzyć codzienny videoblog z komentarzem do Ewangelii. Mówię o tym wszystkim, żeby powiedzieć, że uważam tworzenie mediów katolickich i kultury chrześcijańskiej za swoje powołanie w powołaniu. I bardzo się cieszę, że będzie to teraz możliwe także we współpracy z TVP – powiedział o. Legan.

Podkreślił, że najbardziej fascynujący w mediach jest dla niego kontakt z człowiekiem. - Media dają możliwość odkrycia piękna ludzi, którzy czasami są daleko, których niejednokrotnie nie mielibyśmy szansy poznać. Siłą mediów – szczególnie chrześcijańskich i katolickich – jest świadectwo osób wierzących – zaakcentował nowy kierownik programów katolickich w Telewizji Polskiej.

O. Michał Legan ukończył studia filmoznawcze i dziennikarskie, współpracował z Telewizją Kraków w redakcji programów katolickich. Jest rekolekcjonistą i vlogerem: od 2011 r. autorem codziennego wideokomentarza do Ewangelii "Kilka słów o Słowie”.

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem studiów na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Zakonnik ma też doktorat z teologii pastoralnej, otrzymany na podstawie dysertacji pt. "Koncepcja teodramatu w myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara i twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego".

Aktualnie jest rzecznikiem prasowym Jasnej Góry, wykłada też na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Na stanowisku kierownika Redakcji Audycji Katolickich TVP o. Michał Legan zastąpi ks. Maciej Makułę, który pełnił tę funkcję od sierpnia 2016 r.