Potężny papieski krzyż przy zakopiance  

Józef Zięba POŚWIĘCENIE JUBILEUSZOWEGO KRZYŻA ŚW. JANA PAWŁA II.



W uroczystości wzięli udziału niektórzy biskupi biorący udział w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. Obecny był m.in. przewodniczący KEP metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Krzyż został wzniesiony na najwyższym wzniesieniu Krzeszowa w Beskidzie Wyspowym w roku setnej rocznicy urodzin papieża Polaka, 1 lutego 2020 roku.

"Znajdujemy się pośrodku dwóch krzyży tak drogich w sercu świętego Jana Pawła II - między krzyżem na Giewoncie a z drugiej strony krzyżem wawelskim” – mówił abp Jędraszewski, który przypomniał, że papież podczas swojej podróży apostolskiej do ojczyzny, w homilii wygłoszonej pod Wielką Krokwią w Zakopanem odniósł się do krzyża na Giewoncie i wzywał Polaków, by bronili krzyża. Także w homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach papież odniósł się do krzyża wawelskiego, pod którym modliła się św. Jadwiga Królowa.

Metropolita krakowski przypomniał tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Krzeczowie 27 czerwca 1943 roku, kiedy na tych terenach działała partyzantka walcząca z Niemcami o niepodległą Polskę.

"W odwecie za ich patriotyczną postawę tutaj miały miejsce tragiczne wydarzenia, kiedy to oddziały niemieckie dokonały pacyfikacji tej miejscowości. Zostało rozstrzelanych wielu waszych krewnych, między innymi ksiądz wikariusz, a proboszcz został uwięziony w obozie koncentracyjnym, gdzie poniósł śmierć. Ten krzyż mówi o poświęceniu waszym na rzecz Polski, wolnej Polski, katolickiej Polski, a jednocześnie po tylu latach przypominając pamięć o tych wydarzeniach” – zaznaczył abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski mówił do zebranych, że ten krzyż stanął „jako brama prowadząca z Krakowa na Podhale, ale także jako znak waszego kochania tej ziemi, tej cząstki naszej ojczyzny, dla której w pewnych chwilach trzeba być gotowym oddać własne życie”.

Krzyż razem z częścią wmurowaną w cokół ma 27 metrów, czyli tyle, ile lat liczył pontyfikat Jana Pawła II. Postawienie krzyża to inicjatywa wieloletniego proboszcza z Krzeczowa ks. kanonika Antoniego Płaczka.