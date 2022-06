Najstarszy mężczyzna świata dwa razy dziennie odmawia różaniec  

113-letni Juan Vicente Pérez Mora z Wenezueli jest najstarszym mężczyzną na świecie (o zweryfikowanej dacie urodzenia). W artykule opublikowanym na stronie księgi rekordów Guinessa mówi, że najważniejsze rzeczy, jakich nauczył się w życiu, to „miłość do Boga, miłość do rodziny i to, że trzeba wcześnie wstawać do pracy”.