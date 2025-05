Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała oba kraje do zachowania "maksymalnej powściągliwości".

Indyjskie i pakistańskie siły zbrojne starły się w nocy z piątku na sobotę w Kaszmirze - poinformowała w sobotę armia indyjska. To kolejny dzień wymiany ognia w spornym regionie po ataku na turystów sprzed czterech dni, o który Delhi oskarża Islamabad.

Armia indyjska poinformowała w oświadczeniu o "niesprowokowanym" ostrzale ze strony pakistańskiej indyjskich pozycji "na całej linii kontroli" przy użyciu broni lekkiej. Siły indyjskie odpowiedziały ogniem. Brak doniesień o ofiarach.

Eskalacja napięcia następuje po wtorkowym ataku na turystów w Kaszmirze, w którym zginęło 26 cywilów. Indie oskarżają Pakistan o powiązania z zamachem, co Islamabad zdecydowanie odrzuca.

Indie i Pakistan, mocarstwa atomowe, znajdują się w spirali wzajemnych oskarżeń i działań odwetowych. Indie zamknęły w środę granicę lądową z Pakistanem, anulowały umowę o podziale wody i obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych. Pakistan wydalił indyjskich dyplomatów i doradców wojskowych, unieważnił wizy dla obywateli Indii i zamknął przejście graniczne ze swojej strony.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała oba kraje do zachowania "maksymalnej powściągliwości".

Zamieszkany głównie przez muzułmanów Kaszmir należy częściowo do Indii, a częściowo do Pakistanu, ale oba kraje wysuwają roszczenia do całości regionu. Od 1989 r. w indyjskim Kaszmirze trwa antyindyjska rebelia, która kosztowała już życie dziesiątki tysięcy osób. O jej wspieranie Indie oskarżają Pakistan.