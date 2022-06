Do pierwszych tygodni 1945 roku ten kielich służył do Uczty Eucharystycznej sprawowanej w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa w Domu św. Elżbiety przy ul. Słowiańskiej 16 w Nysie.

Po zajęciu przez Sowietów budynku klasztornego był użyty przez żołnierzy do posiłków, a następnie, będąc przedmiotem zabawy, został przez nich przebity licznymi kulami. „Kielich męki”, jest pewnym symbolem ludzkiego losu i grozy tamtych trudnych dni, kiedy to nienawiść żołnierzy zmierzyła się z miłością sióstr do Boskiego Oblubieńca. Siostry wolały wybrać męczeńską śmierć niż zdradzić Jezusa. „Zniszczone i sprofanowane naczynie ocaliło od zapomnienia ich męczeńską śmierć i pozostanie dla potomnych również symbolem bohaterskiej walki naszych współsióstr o dochowanie wierności Bogu i zachowanie ślubowanej czystości" - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez siostry elżbietanki.

Siostry zachęcając, by patrząc na „Kielich męki” w modlitewnej zadumie pamiętać o tych, na których rękach jest krew Sióstr Męczenniczek i prosić Boga, aby żaden człowiek nie wyciągał ręki po życie swego brata.

Program uroczystości beatyfikacyjnych:

10 czerwca:

18.00 – oratorium ks. Bartłomieja Kota pt. „ Mysteria Lucis” (kościół pw. Świętego Krzyża) – wstęp wolny

11 czerwca:

11.00 – uroczysta Msza św. z aktem beatyfikacji pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (transmisja na www.wroclaw.gosc.pl)

18.30 – „Wierne miłości” – modlitwa uwielbienia w Hali Stulecia (darmowe zaproszenia do odebrania online na www.wiernemilosci.pl )

22.00 – pokaz specjalny fontanny multimedialnej na Pergoli obok Hali Stulecia

12 czerwca: