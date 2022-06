Cudzoziemscy ochotnicy skazani na śmierć za walkę po stronie Ukrainy  

Skazani to dwaj Brytyjczycy Shaun Pinner i Aiden Aslin oraz obywatel Maroka Brahim Saadoun. BBC podaje, że wszyscy trzej mężczyźni zamierzają zaskarżyć wyrok.

O rozpoczęciu „procesu” prorosyjscy bojownicy z Donbasu powiadomili 7 czerwca.

Według brytyjskich mediów Brytyjczycy poddali się w połowie kwietnia w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, a następnie byli przetrzymywani w niewoli przez prorosyjskich separatystów.

Przeczytaj też: Rosja: Prawosławny ksiądz aresztowany za krytykę wojny na Ukrainie

Pisząc o dwóch Brytyjczykach „Daily Telegraph” podaje, że „są oskarżani o walkę jako najemnicy pomimo faktu, że obaj mieszkają na Ukrainie i oficjalnie służyli w tamtejszych siłach zbrojnych”. Oznacza to, że jako jeńcy wojenni powinni być objęci działaniem Konwencji Genewskiej.

British citizens Aiden Aslin and Shaun Pinner, and Moroccan national Saadoun Brahim, all of whom fought on contract with Ukraine’s military, have been sentenced to death by the Kremlin’s puppet authorities in Donetsk in show trial that lasted mere days. They were not mercenaries. pic.twitter.com/QYGOEkHXHE