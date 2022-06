Abp Szewczuk: Nie kupujcie tego, co Rosja zagrabiła  

Apeluję to społeczności międzynarodowej, nie kupujcie tego, co Rosja zagrabiła na Ukrainie - mówił w swym codziennym orędziu wojennym abp Światosław Szewczuk.

Na kilka dni uroczystością Zesłania Ducha Św. w Kościołach wschodnich, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wzywa do modlitwy o pokój i zakończenie wojny. Przypomina, że sam Jezus zachęca nas do modlitwy, zapewniając, że Bóg Ojciec spełni wszystko, o cokolwiek będziemy prosić w Jego imię.

Przeczytaj też: Rosja: Prawosławny ksiądz aresztowany za krytykę wojny na Ukrainie

Duchowny wskazał, że najbardziej zacięte walki toczą się w regionie ługańskim i donieckim. Jednak pod ostrzałem znajduje się większość regionów wschodniej, południowej i środkowej Ukrainy.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że jest coraz bardziej oczywiste, że wojna, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie jest wojną kolonialną. Po raz kolejny usiłuje przekształcić Ukrainę w swoją kolonię i to niemalże w sercu Europy.

Chciałbym się dziś zwrócić do społeczności międzynarodowej, do sumienia ludzi na całym świecie. Nie kupujcie tego, co zostało zagrabione Ukrainie. Bo w ten sposób wspieracie tych zbrodniarzy, którzy przyszli na ukraińską ziemię.