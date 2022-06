"W drodze". Ukraińska młodzież na deskach świdnickiego teatru

Uniwersalny język pantomimy posłużył przebywających na terenie Świdnicy nastolatkom z Ukrainy pokazać w symboliczny sposób to, co ich boli.

Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach projektu "Alchemii teatralnej" 15 czerwca zaprosił mieszkańców piastowskiego miasta na pantomimiczny "W drodze".

- Wszystko zaczęło się od lekcji alchemii teatralnej w Świdnickim Ośrodku Kultury, w których udział brali uczniowie licealnych klas przygotowawczych dla młodzieży z Ukrainy. Wówczas okazało się, że wielu z nich brało wcześniej udział w zajęciach teatralnych i chciałoby móc u nas rozwijać tę pasję dalej. Inni uznali, że chcą wypróbować siły w czymś zupełnie dla nich nowym - wyjaśnia Halina Szymańska.

Dodaje, że tak narodził się pomysł, by zorganizować warsztaty pantomimy - sztuki posługującej się uniwersalnym językiem ruchu, dostępnej i czytelnej dla każdego, niezależnie od narodowości. Zakończyły się one przygotowanym pod kierunkiem Tomasza Dajewskiego pokazem przedstawienia "W drodze".

- Nawiązuje on do przeżyć uczestników zajęć - do tego, co przeszli i co przed nimi. Nagle, zupełnie niespodziewanie, musieli znaleźć się w drodze. W drodze ucieczki, w drodze do Polski, do nowej szkoły, towarzystwa, do nowego życia. Droga ta nie kończy się dla nich, a jej kolejne odcinki spowija nieprzenikniona mgła przyszłości. O tym doświadczeniu opowiedzieli bez słów - za pomocą gestu, mimiki i ekspresji ciała - podkreśla.

W spektaklu wystąpili: Karyna Dmytrenko, Anna Holub, Yeva Honshovska, Viktoriia Kulyk, Mila Kucher, Anna Lukianova, Anastasia Sharkova, Anhelina Trosha, Yana Vidmont, Mariia Yehorova, Dmytro Movchan, Oleksandr Yurii Ostapchuk, Vladyslav Timoshov, Rostyslav Voichuk

- Choć są z nami od niedawna, już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Kiedy dowiedziałam się, że przygotowali pantomimę, bardzo chciałam ją zobaczyć. Cieszę się, że udało się nam wyjść do teatru w ramach zajęć. Zwłaszcza, że to, co pokazali, było lekcją pełną emocji dla nas wszystkich - komentuje Agnieszka, która razem z klasą przyszła na przedstawienie.