Abp Szewczuk: wierzymy, że Bóg ma plan dla Ukrainy  

W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał się nad kolejnym owocem Ducha Świętego, jakim jest wiara. Podkreślił, że jest ona początkiem chrześcijańskiego życia i fundamentem relacji człowieka z Bogiem. „Dzięki niej człowiek potrafi spojrzeć na świat oczami swojego Stwórcy” – powiedział abp Szewczuk.

Wiara dodaje nam sił i otwiera perspektywę przyszłości

„Wspominamy dziś 25 męczenników komunizmu, których na ołtarze wyniósł Jan Paweł II podczas swojej wizyty na Ukrainie w 2001 r. Dziś, w tych dramatycznych okolicznościach, prosimy Boga, aby udzielał nam daru wiary, tej samej, która kierowała naszymi męczennikami i dodawała im sił, by nieść Słowo Boże na Syberię i do Kazachstanu. Modlimy się, aby ci męczennicy, którzy choć prześladowani i przetrzymywani w więzieniach, dzięki wierze widzieli przyszłość Kościoła i narodu, odkryli taką perspektywę i dla nas dzisiaj – powiedział abp Szewczuk. – Prosimy Boga o dar dostrzeżenia przyszłości Ukrainy po wojnie i budowania jej już teraz w naszej świadomości i w naszych sercach. Nasz wróg przychodzi właśnie po to, aby zabrać nam przyszłość, udowodnić nam, że nie mamy prawa istnieć jako naród i państwo. Ale dzięki owocowi Ducha Świętego, jakim jest wiara, my jasno widzimy, że Bóg wpisał Ukrainę w swój przedwieczny plan i przygotował nam własną misję we współczesnym Kościele i świecie, skierowaną do ludzi trzeciego tysiąclecia.“