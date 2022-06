Dlaczego jest mniej księży?  

Dotychczasowy rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ks. Krzysztof Łuszczek uważa, że problem dotyczy nie tylko powołanych do kapłaństwa, ale też powołanych do innych życiowych misji – bycia ojcem, matką, mężem, żoną.

„Ludzie boją się dziś brać odpowiedzialność, boją się, że wierność ich przerasta, i wycofują się” – zauważa były rektor.

Dziś, jeśli ktoś wstępuje do seminarium, musi być odważny nie tylko ze względu na indywidualną decyzję, ale także szerszy kontekst społeczny, w którym funkcjonuje Kościół – dodaje rektor.

W Szczecinie w sobotę 25 czerwca tylko dwóch kandydatów powiedziało „tak” Jezusowi i przyjęło święcenia kapłańskie. Ich pierwszą misją będą parafie w Kamieniu Pomorskim i Myśliborzu, do których według pierwszych dekretów, zostali posłani.

– Chcemy oddawać swoje życie i spalać się dla Pana Boga i dla drugiego człowieka, bo to Bóg nas powołał i uzdalnia do wszystkiego – mówią nowo wyświęceni księża archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

– Skoro Pan Bóg powołuje i zaprasza, to też udzieli łask potrzebnych ku temu. A jeśli nawet seminarium miałoby się nie skończyć święceniami, to z doświadczenia wiem, że seminarium jest naprawdę dobrym czasem, ponieważ kształtuje nie tylko ku kapłaństwu, ale też nasze człowieczeństwo – podkreśla ks. Jakub Sierociński z parafii św. Klary w Dobrej koło Nowogardu.

– Wychodzimy z otwartym sercem, służyć Kościołowi, Panu Bogu i drugiemu człowiekowi – mówi ks. Marek Kuligowski z parafii Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu koło Gryfina i dodaje, że jakiś czas temu przygotowujący się do kapłaństwa otrzymali pytanie, czy są gotowi na męczeństwo. – Dzisiejszy świat do tego w jakąś stronę prowadzi; nagonka na Kościół jest w jakiś sposób męczeństwem dla księży – uważa ks. Kuligowski.

Ks. Łuszczek podkreśla, że Pan Jezus posłał dwunastu apostołów na ewangelizację całego świata: – Poszli i robili to, co do nich należy. Myślę, że dziś w Kościele powinniśmy robić to, co do nas należy: głosić Ewangelię, sprawować Eucharystię, rozdzielać sakramenty. A Kościół jest Jezusowy i Pan Jezus znajdzie sposób, by nie zabrakło powołań – dodaje ks. Łuszczek.

Obecnie w szczecińskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 13 kandydatów.

30 czerwca swoją posługę w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie kończą: ks. rektor Krzysztof Łuszczek, ks. prefekt Lucjan Chronchol i ojciec duchowny ks. Wojciech Zimny. Od 1 lipca posługę rektora rozpocznie ks. Zbigniew Woźniak, a wicerektorem i prefektem studiów został mianowany ks. Jarosław Nowaszczuk.