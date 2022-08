311. Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła w sobotę pod hasłem "Stworzył ich i posłał ich". Wyjście pielgrzymki poprzedziła msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego odprawiona w kościele p.w. Ducha Świętego.

W homilii kard. Nycz zaznaczył, że kilka tysięcy ludzi w drodze modlących się i słuchających Słowa Bożego to "skarbiec modlitwy". "Wychodząc na pielgrzymkę, będąc Kościołem w drodze, jesteście prawdziwie Kościołem synodalnym, gdzie idą kapłani i świeccy (...) umiejący ze sobą rozmawiać i troszczyć się o Kościół, którym jesteśmy" - podkreślił.

Przypomniał lata 80., kiedy z warszawskiej pielgrzymki wyłoniło się kilkadziesiąt innych pielgrzymek. "Dziesiątki a może nawet setki tysięcy ludzi szło do Częstochowy. Przyjeżdżali na trasę tej pielgrzymki, a czasem nawet szli, przedstawiciele innych krajów europejskich - Niemców, Francuzów, Włochów. Bardzo często przychodzili i podziwiali ten Kościół w drodze, który był symbolem istoty Kościoła synodalnego. Tak się nieraz zastanawiam - wtedy byliśmy wzorem takiego pielgrzymowania wspólnego, takiej braterskiej rozmowy o Kościele - czy dzisiaj, po 40 latach, nie wyprzedzili nas niektórzy w tej synodalności, w tym byciu razem wokół wspólnoty Kościoła?" - pytał.

Kard. Nycz przypomniał, że zeszłoroczna 310 . Warszawska Pielgrzymka Piesza była przygotowaniem do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która odbyła się we wrześniu 2021 r.

"Bylibyśmy dzisiaj niewdzięczni, gdybyśmy w tej pielgrzymce, którą dzisiaj rozpoczynacie, nie dziękowali Panu Bogu za to, że Kościół wyniósł na ołtarze i ogłosił błogosławionym Stefana Wyszyńskiego i dał nam takiego patrona na tę pielgrzymkę i na nasze czasy, ale także matkę Różę Czacką" - ocenił.

Dodał, że należy również Bogu dziękować za to, że pozwolił nam przejść przez trudny czas dwóch lat pandemii.

Metropolita warszawski podkreślił, że pielgrzymka nie może być oderwaniem od problemów osobistych, rodzinnych czy narodowych. "Musimy pamiętać, że w tych ludzkich problemach musimy szukać odpowiedzi na pytanie: jaki to wszystko ma sens? Co nam Bóg chce przez to wszystko powiedzieć?" - mówił.

Nawiązując do obchodzonego w sobotę święta Przemieniania Pańskiego zaznaczył, że Jezus zabrał apostołów na Górę Tabor, na której przemienił się wobec nich dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, jakim szokiem będzie dla nich Jego męka i śmierć - i chciał ich do tego przygotować.

"Taki musi być też sens waszego pielgrzymowania. Pozostaje pytanie, jakie problemy, oprócz beatyfikacji i pandemii, powinniście zabrać na to wasze pielgrzymowanie?" - pytał.

Jak zastrzegł, nie wolno nam zapomnieć o wojnie w Ukrainie, gdzie giną ludzie i całe miasta, oraz o uchodźcach, którzy w związku z tą wojną przybyli do Polski. "To wielkie zadanie i wielkie wyzwanie, wymagające wielkiej modlitwy" - ocenił.

"Na pewno trzeba polecić w modlitwie to, o czym ciągle przypomina papież Franciszek. On dobrze wie, co grozi współczesnemu światu, kiedy mówi o modlitwie o pokój. Wszyscy widzimy, że ten czas, który przeżywamy, nigdy nie był tak bliski niebezpieczeństwa wojny większej, powszechnej, dlatego trzeba się modlić na tej pielgrzymce o pokój. Pokój, który się zaczyna w naszych sercach a kończy się pokojem między narodami" - mówił.

Dodał, że pielgrzymi niosą w sercach także problemy osobiste - lęk o przyszłość i o to, czy dadzą radę zapłacić wszystkie rachunki, czy wystarczy im pieniędzy na utrzymanie rodziny.

Jak przypomniał kierownik pielgrzymki o. Krzysztof Wendlik, Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła na szlak po raz pierwszy w 1711 r. "Dzisiaj w tym znaku pielgrzymiej tradycji, jakże ważnej, potrzebnej, wyruszamy pod hasłem +Stworzył i posłał ich+. Podczas tych dziewięciu dni chcemy sobie odpowiedzieć na trzy pytania: skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?" - podkreślił.

Organizowana przez warszawskich paulinów pielgrzymka została zapoczątkowana w 1711 r. i wyróżnia ją to, że odbywa się od tego momentu nieprzerwanie - miała miejsce nawet w czasie Powstania Warszawskiego, a także w czasie pandemii koronawirusa. Trasa WPP liczy 248 km, a wędrówka trwa dziewięć dni. Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia, by następnego dnia wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanej też świętem Matki Bożej Zielnej.