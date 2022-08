Kenijczycy oczekują na wyniki wyborów  

W tym roku do głosowania zarejestrowało się ponad 22 miliony obywateli. Frekwencja wyniosła 65 proc. i była niższa niż w poprzednich wyborach, kiedy wyniosła 80 proc.

O prezydenturę ubiegało się 4 kandydatów, ale główna rywalizacja ma miejsce pomiędzy dotychczasowym wiceprezydentem Williamem Ruto i weteranem polityki, Railą Odingą.

