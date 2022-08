"Dziś przede wszystkim dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Dziękujemy za te wszystkie wysiłki, które składają się na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślił dziennikarzom Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że w tym roku święto Wojska Polskiego obchodzimy również z żołnierzami wojsk sojuszniczych. "Szczególnie z żołnierzami wojsk Stanów Zjednoczonych, którzy na co dzień stacjonują w naszym kraju. Sądzę, że warto podkreślić, że od decyzji szczytu NATO-wskiego, wojsko amerykańskie, dowództwo V Korpusu stacjonuje w Polsce na stałe. To jest taka symboliczna zmiana. To jest taki symboliczny przełom, jeżeli chodzi o obecność wojsk sojuszniczych" - powiedział szef MON.

Zaznaczył, że niewątpliwie dzisiejsze święto przypada też w czasie dramatycznie trudnym. "Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Lata biegną, ale jedno jest stałe - kiedy, Rosja próbuje odbudować swoje imperium zawsze to jest imperium zła. Zawsze dopuszcza się zbrodni wojennych. Tak było, kiedy Rosja była biała, tak było, kiedy Rosja była czerwona. I tak jest teraz, kiedy Rosja jest +Putinowska+" - podkreślił Błaszczak.