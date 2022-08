Profesor Andrzej Woźnica: W sprawie Odry zawiodły procedury  

W dniach 15-24 lipca 2022 r. naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z badaczami Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili badania Odry na odcinku od Ostrawy do Szczecina . Spływ badawczy, pod hasłem „Czysta Odra – Why Not”, organizowany była wspólnie z fundacją Why Not. O szczegółach wyprawy w rozmowie z Profesorem Woźnicą:

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player