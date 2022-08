Papież: dla Ukrainy robię wszystko, co mogę  

"Robię wszystko, co mogę, dla Ukrainy" - napisał papież Franciszek w liście do przełożonej kościelnej placówki koło miejscowości Erice na Sycylii, która przyjęła 20 ukraińskich dzieci ewakuowanych lotem humanitarnym. To, co dzieje się w kraju zaatakowanym przez Rosję, nazwał "okrucieństwem".