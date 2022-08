Rusew uważa, że nie więcej niż 5 proc. wszystkich martwych zwierząt zostaje wyrzuconych na brzeg, a pozostałe 95 proc. opada na dno morza i pozostaje nieodnotowane. W związku z tym liczba martwych delfinów może być w rzeczywistości znacznie wyższa.

"Nie można ich wykryć i policzyć z brzegu, więc uważamy, że podczas wojny rosyjskich barbarzyńców przeciwko Ukrainie zginęły już nawet dziesiątki tysięcy delfinów" - przekazał biolog w wypowiedzi dla grupy zajmującej się ochroną praw zwierząt Open Cages Ukraine.

Rusew powiedział także, że rosyjskie okręty przyczyniają się do śmierci delfinów żyjących w Morzu Czarnym, ponieważ potężne dźwięki wytwarzane przez sonary mogą źle wpływać na zdrowie zwierząt. "Delfiny wpadają w strefę promieniowania elektromagnetycznego okrętów, co uniemożliwia działanie organów służących do nawigacji i echolokacji" - wyjaśnił Rusew.

