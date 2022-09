Nowy ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej  

Nowy ambasador ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-94 był pracownikiem Banku Handlowego SA w Warszawie. Następnie pełnił funkcję asystenta prezesa Towarzystwa Rozwoju Warszawy. Przez kilka lat wykładał w Wyższej Szkole Administracji i Organizacji Leona Koźmińskiego. Był także dyrektorem Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (2003 r.). Następnie został powołany na urząd wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przez kolejne dwa lata był sekretarzem Komitetu Monitorującego Wykorzystanie Funduszy Europejskich oraz Głównym Doradcą Prezesa Rady Ministrów. Był również ekspertem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz w Kancelarii Prezydenta RP. W 2011 r. został wybrany posłem na Sejm RP VII kadencji. Od 2015 do 2017 r. był szefem Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Ostatnio pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 11 kwietnia został mianowany ambasadorem. Goszcząc w Radiu Watykańskim, opowiedział o dzisiejszym spotkaniu z Papieżem.

Ambasador Kwiatkowski: Papież jest wdzięczny Polakom za pomoc udzielaną braciom i siostrom z Ukrainy

„To było bardzo miłe i ciepłe spotkanie a jednocześnie możliwość rozmowy. Dla mnie jako dla osoby wierzącej to, że mogłem również modlić się z Ojcem Świętym, że otrzymaliśmy błogosławieństwo, to bardzo ważne gesty i momenty dla mojej posługi w Rzymie. Dzisiaj stałem się – i zostało mi to także uzmysłowione w momencie, w którym wręczyłem Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające – w pełni ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się również z tej rozmowy, w której mogłem odpowiedzieć na pewne wątpliwości Ojca Świętego. Mogłem wysłuchać jego opinii na najważniejsze tematy, które nas dotykają. Miałem okazję przekazać mu także ten punkt widzenia, który towarzyszy nam, Polakom, czy tym żyjącym w kraju, czy też wszystkim, którzy są rozporoszeni po całym świecie. Ojciec Święty interesuje się sytuacją w Polsce, wyraził głębokie uznanie i wyrazy szacunku oraz prosił, aby także o tym mówić, że jest wdzięczny i modli się za Polaków, jest wdzięczny za to, że zachowali się tak wspaniale w tym czasie i wyciągnęli rękę do braci i sióstr z Ukrainy, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli opuścić swoje terytorium – zaznaczył ambasador Kwiatkowski. – Rozmawialiśmy o tym, jak wielu z nich jest w Polsce, a ja z dumą podkreślałem, że pomimo tego, iż jest ich tak wielu, to po pierwsze staramy się ich wspierać i otaczać opieką. Ponadto dzieci mają możliwość podjęcia nauki w szkołach, a ich mamy znajdują pracę. Papież prosił także, aby pozdrowić wszystkich Polaków i podziękować za modlitwę, którą jest przez nich otoczony. Rozmawialiśmy również o kwestii wartości. Ojciec Święty mówił, że jest wdzięczny Polsce za to, że stoimy na straży wartości i że jesteśmy za ochroną życia i wspieramy polską rodzinę, a także że staramy się, żeby ci, którzy do tej pory żyli w trudniejszych warunkach, otrzymywali potrzebne wsparcie.“