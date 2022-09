Prymas Polski: ewangelizacja nie jest strategią  

Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas odbywającego się w Gnieźnie XXVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. W homilii Mszy św. rozpoczynającej drugi dzień spotkania nawiązał do ponad trzydziestoletniej działalności federacji podkreślając, że nie tylko przyczyniła się ona do umocnienia więzi środowiska bibliotek kościelnych w Polsce, ale nade wszystko owocnie realizowała swój podstawowy cel czyli wspomaganie ewangelizacyjnej misji Kościoła, która jest kontynuacją misji samego Jezusa Chrystusa.

Abp Polak przypomniał również, że do udziału w tej misji zaproszeni są wszyscy ochrzczeni, ale nie na zasadzie „wykwalifikowanych pracowników”, ale uczniów-misjonarzy świadomych, że fundamentem ich działania jest właśnie chrzcielne obdarowanie.

Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła - tłumaczył dalej metropolita gnieźnieński - to wreszcie nie tylko działanie w samym Kościele, ale nade wszystko posługa w misji dla świata, coś z owego słyszanego w dzisiejszej Ewangelii „bycia Jezusa wśród ludzi”, „wmieszania się w tłum”.

„On jest pośród ludzi, pozwala się dotknąć, pozwala, by Mu zadawano pytania. I taki musi być Kościół, bliski ludziom. Wszystko więc co czynicie, by wspólnie to dzieło realizować, by jednoczyć siły, musi zawsze zmierzać do tego, aby nasze biblioteczne zasoby były rzeczywiście bliskie ludziom. Logika zamknięcia jest bowiem jałowa i pełna nieporozumień, a logika współpracy, dialogu i spotkania łączy i jednoczy, czyniąc ten wspólny, ewangelizacyjny wysiłek prawdziwie owocnym” - powiedział na koniec Prymas Polski.