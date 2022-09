Ramelow przebywa w środę z wizytą w Polsce; w Senacie spotkał się z marszałkiem izby Tomaszem Grodzkim.

Przewodniczący Bundesratu relacjonował, że podczas rozmowy z marszałkiem Senatu mówił m.in. o tym, że "trzeba z pewną ostrożnością patrzeć na ocenę Niemiec z przeszłości". "Na nasze relacje z Putinem, ponieważ Polska wiele razy nas ostrzegała przed tym, co może się wydarzyć i od początku powiedziałem jasno, że i Nord Stream 1, i Nord Stream 2 były błędnymi drogami w naszej polityce energetycznej" - powiedział Ramelow.

"A teraz, patrząc wstecz, widzimy, że dziś ta agresja ze strony Rosji kieruje się przeciwko wszystkim sąsiadom" - dodał.

Stwierdził, że patrząc z perspektywy, "także on musi przyznać, że jednak potrzebne by było czasem patrzeć z perspektywy Polski, Bułgarii, Mołdawii, bądź krajów bałtyckich na to, co się dzieje, a nie tylko z perspektywy Brukseli".

Zdaniem Ramelowa, na Europę trzeba patrzeć z perspektywy Trójkąta Weimarskiego, w którego skład wchodzą Paryż, Warszawa i Berlin. "Z tej perspektywy musimy patrzeć na Europę, na tym polega nasze wspólne zadanie, a także musimy siebie nawzajem traktować jako partnerów" - zaznaczył.

Ramelow mówił również, że "wcale by się nie dziwił, gdyby Polacy krytycznie patrzyli na niego, bo jeszcze jego ojciec był żołnierzem w Polsce, ze swoimi kolegami sprowadził wielkie cierpienie na ten kraj". "Dlatego jest to dla mnie cud, że spotykam się tu, w Polsce, z taką przyjaźnią. Także jesteśmy wspólnie przekonani, że już nasze dzieci patrzą na tę zjednoczoną Europę z całkiem innej perspektywy" - powiedział.