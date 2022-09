Rosyjsko-ukraińska debata o wojnie na forum Światowej Rady Kościołów  

Wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ponownie zaatakował prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Zarzucił mu jednostronne wystąpienie na otwarciu Zgromadzenia ŚRK i ukrycie własnej odpowiedzialności politycznej za sytuację na Ukrainie.

Rosyjski delegat prawosławny zarzucił Kościołom zgromadzonym w Karlsruhe brak aktywności na rzecz pokoju. "W milczeniu obserwują politykę w swoich rodzimych państwach, która mówi tylko o zwycięstwie militarnym" – powiedział ks. Bułkow.

Z kolei dwóch ukraińskich uczestników zgromadzenia ŚRK wezwało rosyjskich delegatów do zdystansowania się od wojny. „Cierpienia Ukraińców są niezmierzone, stwierdził Roman Sigow z Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU). Powiedział, że nie można tolerować, jeśli ŚRK nie nazwie "prawdy" i nie potępi agresorów wojny w jego ojczyźnie. Z kolei Ołeksandra Kowalenko, również członek delegacji PKU, zażądała, by zgromadzenie ŚRK wezwało rosyjskich delegatów prawosławnych do potępienia wojny.

Światowa Rada Kościołów nadal zmaga się z problemem oświadczenia w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie przed zakończeniem zaplanowanych na czwartek obrad Zgromadzenia ŚRK. Przeredagowany projekt rezolucji oskarża Izrael o poważne łamanie praw człowieka i prześladowanie Palestyńczyków. Stwierdza również, że wiele organizacji praw człowieka uważa politykę Izraela za "apartheid". Jednocześnie potępia akty przemocy ze strony Palestyńczyków i podkreśla, że nikt nie chce odmówić Izraelowi podstawowych praw.

Podczas debaty nad projektem uchwały w środę wieczorem biskupka z Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD) Petra Bosse-Huber powiedziała, że niemiecka delegacja "nigdy nie będzie mówić o Izraelu jako państwie apartheidu". „Chrześcijanie w Niemczech, powiedziała, byli zjednoczeni w podwójnej i silnej solidarności z ludźmi na Bliskim Wschodzie, Izraelczykami i Palestyńczykami.

Natomiast inni delegaci twierdzili, że rezolucja nie jest antysemicka, a jedynie nazwała i skrytykowała niesprawiedliwość. Jej przyjęcie było kwestią sprawiedliwości”.