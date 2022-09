Podczas lotu do Kazachstanu samolot z papieżem nie przeleci nad Rosją  

Podczas lotu z Rzymu do Kazachstanu we wtorek samolot z papieżem Franciszkiem, towarzyszącymi mu współpracownikami i dziennikarzami nie przeleci nad terytorium Rosji - poinformowano w piątek w Watykanie na briefingu przed tą podróżą. Zgodnie ze zwyczajem w chwili przelotu nad każdym krajem papież wysyła depeszę do jego przywódcy.