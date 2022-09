Kard. Krajewski w imieniu Papieża kolejny raz jedzie na Ukrainę  

„To cicha i ewangeliczna podróż, by być u boku ludzi, którzy cierpią” – tak watykańska Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia zapowiada kolejną wizytę kard. Konrada Krajewskiego na Ukrainie. W imieniu Papieża Franciszka odwiedzi on Odessę, Żytomierz, Charków i inne miejsca na południu i wschodzie tego kraju.

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, której prefektem jest kard. Krajewski informuje, że podczas swej czwartej podróży na Ukrainę spotka się on ze wspólnotami wierzących oraz kapłanami, zakonnikami, siostrami zakonnymi i biskupami, którzy od prawie 200 dni wojny pełnią swą posługę nie zważając na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą wojna.

„To cicha i ewangeliczna podróż, by być u boku ludzi, którzy cierpią; modlić się z nimi i nieść im pocieszenie pokazując, że nie są sami w tej sytuacji, która przynosi zniszczenie i śmierć” – czytamy w komunikacie. Podróży kard. Krajewskiego towarzyszy również konkretna pomoc świadczona przez diecezjalne oddziały Caritas.

