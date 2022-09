Abp Szewczuk: ruski mir to nienawidząca człowieka ideologia  

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował swoje przesłanie na czas wojny przekazywane w codziennych orędziach. Dzisiaj skupił się na konieczności poszanowania ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w warunkach inwazji, jak i w warunkach pokojowych. Zaznaczył przy tym, jak rosyjskie wojsko i aparat kontroli przyjmują oblicze przeciwne tej chrześcijańskiej zasadzie.

Abp Szewczuk: terror ideologiczny niszczy ludzkie życie

„Na tle tych wszystkich wydarzeń, jakie odbywają się na froncie, przychodzą bardzo niepokojące wieści z tymczasowo okupowanych terytoriów. Wróg jakby szaleje z powodu własnej bezsilności i wzmaga terror miejscowej ludności – powiedział abp Szewczuk. – Zakrywają się cywilami jak żywą tarczą, podobnie wykorzystują nawet Zaporoską Elektrownię Atomową. Niestety, mamy przykłady wyławiania ludzi na ulicach, aby następnie przymusowo ich mobilizować [do wojska]. Takie przypadki mają miejsce szczególnie na charkowszczyźnie (…). Widzimy [też], że wojna, jaką dziś Rosja prowadzi przeciw Ukrainie ma wyraźny wymiar ideologiczny. Zgodnie z nienawidzącą człowieka nową rosyjską ideologią ruskiego miru cały naród (…) ukraiński, ale też i inne narody, pozbawia się prawa do istnienia. I widzimy, jak okrutnie i metodycznie niszczą obecnie ukraiński naród okupanci na ukraińskiej ziemi. Dlatego dzisiaj wszyscy razem powinniśmy się zjednoczyć, aby chronić godność ludzkiego życia, bo to jest fundament jakiegokolwiek sprawiedliwego społeczeństwa.“