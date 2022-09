Król Karol III: będę służył z lojalnością, szacunkiem i miłością  

"Przemawiam dziś do was z uczuciami głębokiego smutku. Przez całe swoje życie Jej Wysokość Królowa, moja ukochana matka, była inspiracją i przykładem dla mnie i dla całej mojej rodziny. Jesteśmy jej winni najgłębiej płynący z serca dług, jaki każda rodzina może mieć wobec swojej matki, za jej miłość, czułość, wskazówki i przykład" - mówił król.

Podkreślił, że cała rodzina królewska dzieli poczucie żalu z mieszkańcami Wielkiej Brytanii, wszystkich krajów, w których królowa była głową państwa, Wspólnoty Narodów i całego świata.

Przypomniał jej przemówienie wygłoszone w 1947 r. w wieku 21 lat, gdy przyrzekła, że poświęci swoje życie - czy to krótkie, czy długie - służbie swojemu narodowi.

"To było coś więcej niż obietnica. Było to głębokie osobiste zobowiązanie, które zdefiniowało całe jej życie. W jej życiu służby widzieliśmy tę trwałą miłość do tradycji wraz z tym nieustraszonym przyjęciem postępu, który czyni nas wielkimi jako narody. Uczucie, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej rządów. Składam hołd pamięci mojej matki i honoruję jej życie w służbie. Wiem, że jej śmierć przynosi wielki smutek tak wielu z was. I dzielę z wami wszystkimi to poczucie straty ponad miarę" - mówił.