W tym roku odbędzie się już druga edycja Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior. Przed rokiem w trzech festiwalowych biegach wystartowało niespełna 400 biegaczek i biegaczy. Tegoroczna edycja cieszy się wyraźnie większym zainteresowaniem, bo na listach startowych jest ponad 650 osób. Na uczestników czekają cztery trasy od 3,5 kilometra, przez 17 km, 25 km do 46 km tytułowego górskiego Maratonu Trzech Jezior, którego trasa prowadzi pętlą wokół jeziora Międzbrodzkiego z Międzybrodzia Bialskiego do Porąbki. Z kolei na najtwardszych biegaczy czeka rywalizacja w trzydniowym Grand Prix Trzech Jezior: w tej rywalizacji obejmujące trzy wyścigi, dzień po dniu, z łącznym dystansem 67 km i 4320 m. sumy przewyższeń, weźmie udział blisko 50 uczestników, wśród których znalazło się aż 13 pań.

Jednak Festiwal Maraton Trzech Jezior to nie tylko wydarzenie sportowe. Hasło festiwalu - poznaj smak Beskidów - mówi sporo więcej o charakterze tej imprezy. Biegacze na punktach regeneracyjnych mogą skosztować nie tylko standardowych na takich biegach owoców czy słodyczy, ale również beskidzkich produktów regionalnych: miodów, serów, powideł czy pieczywa. W strefach kibica będzie zaś okazja usłyszeć regionalną muzykę na żywo graną przez muzyków z Fundacji Braci Golec. Także meta sobotnich biegów na stadionie w Porąbce to miejsce, które warto odwiedzić nawet wtedy, gdy z bieganiem nie ma się nic wspólnego. Od wczesnego przedpołudnia będzie się tam sporo działo: strefa expo, pokazy artystyczne, stoiska edukacyjne, sauny czy wieczorny koncert (organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce) to tylko niektóre z atrakcji.

Jeśli więc będziecie w ostatni weekend września w okolicy Beskidu Małego, koniecznie dopingujcie biegaczy i odwiedźcie strefy kibica lub metę biegów. Więcej informacji o festiwalu znajdziesz na fb imprezy oraz na stronie maraton3jezior.com .

Maraton Trzech Jezior Maraton Trzech Jezior 2022 - Podejmij wyzwanie! Three Lakes Marathon Festival 2022



Festiwal jest współfinansowany ze środków samorządu województwa śląskiego oraz gminy Porąbka w ramach wspierania zadania z upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Festiwal został też objęty patronatem honorowym marszałka województwa śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego oraz starostów bielskiego - Andrzeja Płonki i żywieckiego - Andrzeja Kalaty. "Gość Niedzielny" jest jednym z patronów medialnych festiwalu.