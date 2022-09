Od piątku na szczepienie drugą dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 mogą się zapisywać osoby powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster.

"W nocy wystawiliśmy ponad 5,7 mln e-skierowań na szczepienie drugą dawką przypominającą. Ponad 30 tys. osób już się na szczepienie zapisało. Punkty szczepień wystawiły do dziś w kalendarzach 353 tys. wolnych terminów na dawkę BA.1. W RARS jest już 1 mln dawek nowych szczepionek" - poinformował minister zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył w piątek w Programie I Polskiego Radia, że do magazynów w Polsce dotarło prawie 900 tys. szczepionek.

"To są preparaty dwóch firm: Moderna i Pfizer. Punkty szczepień w tej chwili zamawiają te szczepionki, one będą trafiały do punktów w najbliższych godzinach" - mówił. Zdaniem Kraski pierwsze szczepienia będą mogły zostać wykonane jeszcze dziś.

Przypomniał, że szczepienie drugą dawką przypominającą można wykonać, jeśli od przyjęcia poprzedniej dawki minęły trzy miesiące.

Zaznaczył, że wiele osób zastanawia się, którą szczepionką najlepiej się zaszczepić: czy lepiej zaszczepić się szczepionką ukierunkowaną na wariant BA.1 czy na warianty BA.4 i BA.5.

"Eksperci mówią, że i jedna i druga szczepionka mają podobną skuteczność - to jest ok. 90 proc. Więc myślę, że nie należy wybierać czy sugerować się tym, że jedna jest nowsza, a druga trochę starsza. Nie ma to dla pacjenta żadnego znaczenia" - ocenił Kraska.

Przypomniał, że żadna szczepionka nie chroni przed zakażeniem, ale szczepionki chronią w 90 proc. przed ciężkim przebiegiem choroby. "To jest bardzo dobry wynik" - zapewnił.

Według wiceministra zdrowia warto się zaszczepić, ponieważ jesień i zima to okres, kiedy odporność spada w sposób naturalny.

"Także upływ czasu od poprzedniego szczepienia czy od przechorowania powoduje, że przeciwciał jest zdecydowanie mniej" - dodał. Dlatego - zdaniem Kraski - zaszczepić powinny się zwłaszcza osoby z grup ryzyka - seniorzy i osoby z wielochorobowością.

"Kolejna fala na pewno nadejdzie. Trudno przewidzieć, jak będzie duża i kiedy nastąpi. Być może będzie później niż to było do tej pory, bo była ta fala letnia, ale szczyt zachorowań będzie"- zapowiedział.

Zapytany o przyszłość tzw. paszportów covidowych Kraska wyjaśnił, że obecnie w krajach strefy Schengen te paszporty nie są wymagane.

"UE jeszcze nie zajęła oficjalnego stanowiska, czy one są ważne, czy trzeba je przedłużać. Nasze paszporty krajowe wydłużyliśmy w tej chwili w nieskończoność, już nie ma okresu granicznego" - mówił.

Odniósł się również do słów dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który stwierdził w czwartek, że świat jeszcze nigdy nie był tak blisko zakończenia pandemii COVID-19.

"Myślę, że nadchodzi ten czas, kiedy powinniśmy powoli zapominać o pandemii, a o COVID-19 myśleć jak o typowej chorobie, jak np. grypa" - zastrzegł.

Według Kraski każda epidemia ma początek i koniec. Zapytany, czy nadchodzi koniec pandemii koronawirusa Kraska odpowiedział: "Wydaje się, że tak, aczkolwiek zawsze jest mały znak zapytania, bo to może niestety wrócić, jeżeli pojawi się nowy wariant" - zaznaczył.