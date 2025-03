Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo – oświadczył we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że gotów jest działać „pod silnym przywództwem” prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój” – napisał na platformie X.

Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 marca 2025

Zełenski oświadczył, że jest gotowy do szybkiej pracy na rzecz zakończenia wojny. (…) A pierwszymi krokami może być uwolnienie więźniów, natychmiastowe zawieszenie broni na niebie - zakaz pocisków rakietowych, dronów dalekiego zasięgu, bombardowania infrastruktury energetycznej i innej infrastruktury cywilnej - oraz natychmiastowe zawieszenie broni na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo. Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i współpracować z USA w celu uzgodnienia mocnego porozumienia końcowego” – podkreślił ukraiński prezydent.

Zełenski podkreślił, że Ukraińcy doceniają pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, która sprawiła, że ich państwo zachowało suwerenność i niezależność. „Pamiętamy przełomowy moment, kiedy prezydent Trump przyznał Ukrainie Javeliny (za pierwszej kadencji Trumpa Ukraina otrzymała pociski przeciwpancerne Javelin). Jesteśmy za to wdzięczni” – oświadczył.

Prezydent przyznał, że jego spotkanie z Trumpem w Białym Domu w ub. piątek „nie przebiegło zgodnie z planem”. „Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy konstruktywnej współpracy i komunikacji w przyszłości” – zaznaczył.

Zełenski wyraził także gotowość do podpisania z USA umowy w sprawie minerałów i bezpieczeństwa. „Ukraina jest gotowa podpisać ją w dowolnym momencie i w dowolnym dogodnym formacie. Postrzegamy tę umowę jako krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i niezawodnych gwarancji bezpieczeństwa i mam szczerą nadzieję, że będzie ona działać skutecznie” – oświadczył prezydent Ukrainy.

Aktualizacja:

Publiczne deklaracje nie mają takiego znaczenia, jak to, co robią Ukraińcy, by konkretnie zaangażować się w pokojowe rozwiązanie - oświadczył we wtorek wiceprezydent USA J.D. Vance. Stwierdził jednocześnie, że podpisanie umowy o minerałach jest możliwe.

"Wielu ludzi próbuje sugerować, że chodzi nam o publiczne oświadczenia, że prezydent Zełenski musi powiedzieć, że jest oddany pokojowi, albo prezydent Zełenski musi przeprosić prezydenta (Trumpa). Publiczne rzeczy nie mają takiego znaczenia, jak to, co robią Ukraińcy, aby sensownie zaangażować się w to, jak będzie wyglądało pokojowe rozwiązanie" - powiedział Vance, odpowiadając na pytania dziennikarzy w korytarzach Senatu.

"Potrzebujemy, aby Ukraińcy prywatnie przyszli do nas i powiedzieli: tego potrzebujemy. Tego chcemy. W ten sposób będziemy uczestniczyć w procesie zakończenia tego konfliktu. To jest najważniejsza rzecz, a brak prywatnego zaangażowania jest tym, co najbardziej nas niepokoi" - dodał, odpowiadając na pytanie dziennikarki ukraińskiej służby Głosu Ameryki.

Odniósł się w ten sposób do wpisu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że "nie chce niekończącej się wojny" i że "jest gotowy pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby uzyskać trwały pokój", wymieniając serię proponowanych kroków, w tym zakaz ataków rakietowych przeciwko energetyce i innej infrastrukturze cywilnej.

Odpowiadając na te słowa, senator Republikanów Lindsey Graham, który wcześniej ostro krytykował Zełenskiego, powiedział, że "lepsze dni są przed nami". Z aprobatą Zełenskiego cytował we wtorek również szef senackiej komisji sił zbrojnych Roger Wicker, który wyraził nadzieję, że doprowadzi to do pojednania "między przyjaciółmi".

Vance stwierdził jednocześnie, że "z pewnością" umowa dotycząca wydobywania ukraińskich złóż naturalnych może zostać zawarta; że prezydent Trump jest w nią nadal zaangażowany i jest to ważna część jego polityki.

"Po pierwsze, naród amerykański musi otrzymać jakąś rekompensatę za niewiarygodną inwestycję finansową, którą poczyniliśmy w tym kraju. Dużo pomocy, którą wysłali Europejczycy, nadeszło w formie pieniędzy, które są im spłacane. Cóż, to naprawdę śmieszne i szczerze mówiąc, obraza dla narodu amerykańskiego, że Europejczycy otrzymują lepszą ofertę niż naród amerykański" - powiedział wiceprezydent.

Vance odrzucał przy tym sugestie, że Stany Zjednoczone wywierają presję w negocjacjach tylko na Ukrainę, a nie na Rosję.

"Nadal mamy szereg sankcji nałożonych na Rosjan. Uważamy, że Rosjanie zmagają się gospodarczo z powodu tego konfliktu. Uważamy, że jest to w najlepszym interesie Rosji, ale także Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, aby zakończyć ten konflikt. Więc wierzymy w wywieranie presji na wszystkich, aby powstrzymać zabijanie, ponieważ taka jest polityka prezydenta i to jest w najlepszym interesie narodu amerykańskiego" - stwierdził.